Нью-Йорк, США, , 18:30 — REGNUM Создатели сериала «Убивая Еву» подтвердили, что четвёртый сезон шоу станет последним. Об этом 17 марта сообщает портал Comicbook.

При этом руководитель отдела оригинального контента AMC Networks Дэн Макдермотт намекнул, что поклонники сериала могут надеяться на появление спин-оффов.

«Мы с нетерпением ждем незабываемого финального сезона и исследования возможных расширений этой захватывающей вселенной», — сказал Макдермот.

Напомним, BBC America и AMC показывают сериал «Убивая Еву» с 8 апреля 2018 года. Премьера четвёртого сезона шоу запланирована на 1 апреля 2020-го.

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