Москва, , 18:37 — REGNUM В 2021 году экономические показатели Москвы, вероятнее всего, вернутся к уровню 2019 года. Об этом 17 марта заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на международном онлайн-форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем заместитель мэра рассчитывает, что восстановление будет происходить не в отдельных, а практически во всех отраслях экономики.

«В 2021 году мы делаем прогнозы, что мы не только достигнем показателей по отраслям 2019 года, но и восполним то, что не получили в 2020 году», — сказал Ефимов.

Читайте ранее в этом сюжете: Офисы Москвы вернулись к режиму очной работы почти полностью