Новосибирск, , 18:25 — REGNUM В Новосибирской области использование передовых технологий на основе нейронных сетей позволило значительно снизить нагрузку на операторов службы-112. Об этом заявили в министерстве цифрового развития и связи региона.

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Отметим, что с 2020 года в Новосибирской области в мобильном приложении «112-Экстренная помощь» был внедрён раздел «COVID-19». Он работает как средство самоконтроля и мониторинга состояния здоровья новосибирцев, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно.

«Использование компьютерного зрения смогло облегчить тысячам новосибирцев процесс пребывания на самоизоляции, сократив до минимума время прохождения верификации, — отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов. — Не менее важным фактором является и уровень защиты персональных данных».

Уточняется, что нагрузка на операторов системы снизилась в десять раз.