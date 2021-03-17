Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM В Свердловской области 2022 год объявлен Годом Дмитрия Мамина-Сибиряка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. В 2022 году исполнится 170 лет со дня смерти выдающего российского писателя.

Согласно документу, будет создан профильный оргкомитет, проведены мероприятия в память о писателе и его творчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.

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