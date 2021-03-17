Париж, , 19:11 — REGNUM Франция начнет антимонопольное расследование против американской компании Apple. При этом Apple смогла избежать запрета на новую политику конфиденциальности iOS в стране, сообщает 17 марта Bloomberg.

Дело касается изменений в политике конфиденциальности iOS, которые появятся в новом обновлении. Французское ведомство, в свою очередь, планирует выяснить, до какой степени нововведения помогут Apple продвигать свои сервисы и не повредит ли это рынку.

Расследование начнется из-за французских рекламодателей, негодующих из-за нововведений. Грядущие изменения ограничат возможности сбора персональных данных пользователей. Французы уверены, что Apple начнет использовать эти данные в собственных интересах, перестав справедливо делиться ими.

Напомним, что данное антимонопольное расследование станет уже вторым против Apple в Европе. В начале марта британское Управление по конкуренции и рынкам (The Competition and Markets Authority) получило жалобы, что Apple вынуждает пользователей использовать её платёжную систему.