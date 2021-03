Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Поклонник серии видеоигр The Elder Scrolls воссоздал в Far Cry 5 город из Skyrim. Об этом 17 марта сообщает портал Screen Rant.

Пользователь YouTube Mojo Swoptops выложил на своём канале ролик, в котором показан процесс создания Солитьюда. Стоит отметить, что длительность видео составляет лишь около четырёх минут, однако в действительности этот творческий процесс занял намного больше времени. Дизайнер создавал город в редакторе уровней Far Cry 5.

Mojo Swoptops начал выкладывать подобные видео на своём YouTube-канале в 2018 году, тогда он пользовался редактором уровней четвёртой части Far Cry. Некоторые его работы связаны со многими известными франшизами, в частности, с Lord of the Rings, The Legend of Zelda и другими.

