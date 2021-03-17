Киев, , 18:20 — REGNUM В январе-феврале 2021 года производство яиц на Украине резко уменьшилось — на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,03 млрд штук.

Соответствующие данные обнародовал 17 марта украинский комитет статистики.

Ведомство уточняет, что за отчетный период сельхозпредприятия страны получили 1,24 млрд яиц (— 23,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года), а домохозяйства населения — 783,8 млн (-1%).

Согласно источнику, лидерами по производству яиц являются Киевская, Хмельницкая и Черкасская области; самые маленькие объемы производства за указанный период зафиксировали в Луганской, Одесской и Волынской областях.

ИА REGNUM напоминает, что яйца входят в перечень продуктов питания, которые на Украине больше всего подорожали с начала текущего года.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по некоторым группам товаров действительно наблюдается «обоснованный рост цен из-за сокращения предложения и сезонного фактора», отметив при этом, что власти продолжают вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно сдерживания цен.