Владимир, , 18:18 — REGNUM Росздравнадзор нашёл нарушения в работе департамента здравоохранения Владимирской области в части обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки специалисты Росздравнадзора выяснили, что по состоянию на 11 марта на отсроченном обслуживании в аптечных организациях региона находилось 3402 рецепта, из которых 1037 — по федеральной льготе и 2365 — по региональной льготе. Профильный департамент не контролировал движение и учет лекарств, нарушал логистику лекарств по аптечным организациям, не обеспечил своевременные мероприятия по определению потребности в лекарственных препаратах для льготных категорий граждан в 2021 году. Из-за этого организация закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий при доведении лимитов финансовых средств в область со стороны Минздрава России была несвоевременной. Не были обеспечены лекарствами отдельные льготные категории граждан с ревматологическими заболеваниями.

Департамент несвоевременно рассматривал обращения граждан о льготном лекарственном обеспечении, а также не представлял информацию о результатах рассмотрения обращений и не принимал мер по обеспечению граждан лекарственными препаратами.

Горячая линия департамента работала ненадлежащим образом — дозвониться и оставить обращение оператору оказалось практически невозможно.

Территориальный орган Росздравнадзора выдал департаменту здравоохранения предписание с требованием устранить все нарушения до 1 июля 2021 года. Губернатору Владимирской области внесли представление об устранении нарушений и привлечении должных лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки также направили в прокуратуру, областное управление Следственного комитета и аппарат Главного федерального инспектора по Владимирской области.