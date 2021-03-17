Москва, , 18:17 — REGNUM Расследование дела об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в 2019 г. в Москве завершено. Об этом 17 марта сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин 1971, 1982 и 1984 гг. р. Они обвиняются в совершении преступлений — организация и пособничество убийства и незаконный оборот оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В ноябре 2019 г. неизвестный застрелил возле дома на Нахимовском проспекте 40-летнего Боляна. В СК РФ отметили, что убийство боксера могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.

В марте 2020 г. обвиняемых задержали.