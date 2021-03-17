Бишкек, , 18:17 — REGNUM Возле рудника «Джеруй», являющегося вторым по запасам золота месторождением в Киргизии, устроили очередной митинг жители сёл, расположенных в Таласской области республики.

Читайте также: Беспорядки в Киргизии: ущерб «Джеруя» от набега мародеров превысил $20 млн

Участники акции требуют, чтобы российская горнорудная компания, которая будет разрабатывать это месторождение, направляла деньги не только в бюджет Киргизии, но и непосредственно в близлежащие сёла — в качестве «компенсации за вред экологии».

Также пикетчики потребовали от российского инвестора создать больше рабочих мест для местных жителей.

Еще одним требованием, выдвинутым митингующими таласцами, является встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который должен принять участие в открытии золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Джеруй».

Читайте также: В Киргизии российскому инвестору предлагают откупиться от мародеров