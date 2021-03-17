Москва, , 18:15 — REGNUM Комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение рекомендовать нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о расширении федерального партийного списка на выборах в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко. В соответствии с поправками, партии смогут формировать федеральный список своих кандидатов в числе не более двадцати человек. Сейчас действует ограничение — максимум десять.

И хотя профильный комитет согласился с первоначальной редакцией инициативы, ко второму чтению законопроект будет доработан: оптимальным признано число в максимум 15 кандидатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива укладывается в тренд на усиление «большой четверки».

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