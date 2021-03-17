Мурманск, , 18:15 — REGNUM Житель Мурманска получил условный срок за крупное мошенничество. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, мурманчанин в течение пяти лет получал пенсию умершего знакомого.

Согласно материалам дела, осужденный был в доверительных отношениях с россиянином, зарегистрированным в Мурманске, но проживавшим постоянно в другом государстве. На фигуранта была оформлена доверенность на распоряжение имуществом, валютными и рублевыми счетами мужчины.

В октябре 2015 года мужчина умер, но его представитель не уведомил в этом ЗАГС и продолжил пользоваться пенсией. Более того, он дважды переоформлял от имени доверителя банковские карты и перерегистрировал умершего доверителя по месту своего проживания.

В результате подсудимый похитил более 1,8 млн рублей излишне начисленной пенсии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Он также обязан возместить ущерб ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Костромы требуют в судебном порядке вернуть накопительную часть пенсии скончавшегося мужа.