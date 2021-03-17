Киев, , 18:12 — REGNUM Комитет Верховной рады по вопросам регламента утвердил создание временной следственной комиссии парламента, которая будет расследовать действия политиков и чиновников против Украины в пользу «государства-агрессора».

Соответствующее решение принято сегодня, 17 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая предположительно станет главой комиссии, сообщила, что после утверждения решения в сессионном зале «первый кейсом» деятельности этой комиссии станет так называемое «дело вагнеровцев».

Согласно проекту постановления, всего в работе ВСК будут принимать участие 11 народных депутатов, семь из которых представляют президентскую фракцию.

Напомним, что ранее в украинских СМИ всплыла информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержание в Белоруссии наемников ЧВК «Вагнер» в период президентской кампании было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса президента Зеленского.

Сегодня же влиятельная польская газета Rzeczpospolita опубликовала материал о готовящемся на Украине политическом скандале из-за «вагнергейта», который, как считает издание, «спровоцирует настоящее землетрясение на Днепре».