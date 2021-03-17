Париж, , 18:07 — REGNUM Француженка была приговорена к четырем годам тюремного заключения за то, что семь лет хранила тело своей умершей матери в морозильной камере и продолжала получать её пенсию. Об этом 17 марта сообщает Ouest-France.

Приговорённая француженка после смерти своей 83-летней матери поместила тело пожилой женщины в морозильник, купленный для этого заранее. 59-летняя женщина скрывала труп матери в течение семи лет. Она несколько раз переезжала, перевозя его с собой — сначала на Лазурный берег, оттуда в департамент Жер, а затем в департамент Ланды. Все это время она продолжала получать пенсию своей матери в размере €1980 в месяц. Кроме того, она подделывала документы и выписывала чеки от имени своей матери.

Женщина была арестована в мае 2017 года. Обвинения ей были предъявлены за подделку, использование фальшивых документов, мошенничество, подделку чеков, посягательство на неприкосновенность трупа и оставление в опасности.

Во время суда она оправдывалась тем, что долгое время не могла свыкнуться со смертью матери, и утверждала, что оказывала матери всю необходимую помощь. В итоге суд коммуны Мон-де-Марсан департамента Ланды 16 марта приговорил ее к четырем годам колонии строгого режима.