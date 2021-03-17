Москва, , 18:06 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») принял решение закрыть от СМИ заседание комитета с участием главы Минфина в рамках отчета правительства РФ из-за заголовка СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Я просто поражаюсь: «Фонд национального богатства (Речь идет об ФНБ — ред.) поделят между миллиардерами и госкорпорациями». Это бред настолько!.. У нас во всех комитетах идут открытые заседания, но используется настолько недобросовестно… Причем дальше пишется все правильно, а заголовок такой…» — возмутился Аксаков.

Ему сообщили, что трансляция заседания комитета ведется на сайте Госдумы.

«Можно сейчас отключить? Отключите трансляцию, потому что настолько недобросовестно ведут себя», — обратился он к аппарату комитета.

В Госдуме идет подготовка к отчету правительства РФ, который представит премьер-министр Михаил Мишустин, заседания комитетов проходят в открытом для СМИ формате. Решение Аксакова стало прецедентом: никогда решение «закрыть» мероприятие не принималось из-за заголовка СМИ.