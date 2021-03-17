Москва, , 18:06 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (Россия) поделился планами на будущее. Об этом 17 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я хотел бы провести бой без перчаток. Были предложения, но виза в США мне закрыта. В России также поступают предложения подраться на голых кулаках. … Я хочу провести как можно больше боёв за год. Пока что мой рекорд — 5 боёв», — отметил Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

В последнем поединке в августе 2020 г. в Сочи Емельяненко проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.