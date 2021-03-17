17 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Пять лет назад в Сирии героически погиб старший лейтенант Александр Прохоренко.

Сергей Кузьмичёв, , 18:30 — REGNUM Старший лейтенант Александр Александрович Прохоренко, офицер Сил специальных операций, героически погиб 17 марта 2016 года при исполнении воинского долга в бою за освобождение сирийского города Пальмира от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Александрович Прохоренко Orsk.ru

С января 2016 года 25-летний офицер принимал участие в военной операции на территории Сирии.

На протяжении недели, находясь в тылу противника, корректировал удары боевых самолётов ВКС России по боевикам в районе населённого пункта Тадмор в сирийской провинции Хомс. Был обнаружен и окружён террористами.

Вёл бой в окружении, а когда понял, что вырваться не удастся, вызвал авиаудар на себя, погибнув вместе с окружившими его джихадистами.

Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Александровичу Прохоренко было присвоено звание Героя России (посмертно).

Официальное сообщение о подвиге российского офицера вызвало бурную общественную реакцию как в России, так и за ее пределами.

Граждане Франции Жан-Клод и Мишлин Маге, восхищенные подвигом Прохоренко, передали его родителям, Александру Васильевичу и Наталье Леонидовне, семейные реликвии — орден Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью.

Позднее в западных СМИ появились публикации с якобы «расшифровкой последнего радиообмена» Александра Прохоренко.

Российские военные категорически опровергли подлинность этих «переговоров», пестревших нехарактерными терминами и странными формулировками.

Сослуживцы Александра Прохоренко по вполне понятным причинам не распространяются о подробностях его последнего боя.

Он не успел оставить нам прощальных слов, вроде знаменитых «Это вам за пацанов!» и «Работайте, братья».

Но словами измеряется далеко не всё.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров рассказал об ожиданиях от заседания Конституционного комитета Сирии