Ирвайн, США, , 18:03 — REGNUM Компания Activision Blizzard Inc. в качестве дополнительной компенсации выдаст уволенным сотрудникам подарочные карты доступа к сервису Battle.net в эквиваленте $200. Об этом 17 марта на своей twitter-странице сообщил автор Bloomberg Джейсон Шрайер.

Журналист добавил, что, по имеющейся у него информации, бывшим сотрудникам компании также выплатят 90-дневное пособие. Кроме того, они получат медицинскую страховку.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Activision Blizzard уволит 190 сотрудников, которые занимались проведением киберспортивных мероприятий, в т.ч. турниров Overwatch League. Это составляет около 2% от общего числа работников компании.

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