Санкт-Петербург, 17 марта, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В поликлиниках Санкт-Петербурга осталось чуть более 32,8 тыс. компонентов вакцины от коронавируса из более чем 348,5 тыс. поставленных доз препарата «Спутник V». Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга. На текущей неделе в городе ждут новую поставку вакцины, но пока ее нет, в некоторых пунктах закончился первый компонент.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Как отметили в комздраве, к вечеру 16 марта в городе было привито первично, нарастающим итогом, 315 693 человека, из них 210 920 человек полностью закончили цикл вакцинации.

«За вторник, 16 марта, первично привито 4163 человека, вторично — 3352. Итого за сутки выполнено 7515 инъекций», — уточнили в комздраве.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 348 542 комплекта, из которых в поликлиниках и прививочных пунктах осталось всего 32 849 комплектов, то есть 9,42% от объема поставки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за нехватки вакцины в городе приостанавливают вакцинацию первой дозой около 30 прививочных пунктов, в том числе и те, что расположены в крупных ТРК — «Сити молл», «Европолис» и «Жемчужная плаза».

В ТЦ «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен» привиться пока еще можно без записи. В остальные прививочные пункты города перед приходом необходимо записаться по номеру 122.

Добавим, что в торговых комплексах без предварительной записи можно привиться вторым компонентом вакцины «Спутник V».