Москва, 17 марта 2021, 17:59 — REGNUM В золоторудный комбинат на месторождении Джеруй (Таласская область, Киргизия) вложено рекордное количество российских инвестиций — порядка $600 млн, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
На открытии предприятия российский президент сказал, что золотодобывающая фабрика принесёт пользу как экономике Киргизии, так и российско-киргизскому экономическому сотрудничеству и укреплению партнёрских отношений между странами.
Он добавил, что Киргизия благодаря этому предприятию получает свыше тысячи рабочих мест, появляется перспектива выгодных заказов для других фабрик и компаний. Российские инвесторы планируют оказывать «серьёзное финансовое содействие социальному развитию Таласской области».
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