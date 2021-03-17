Москва, , 17:59 — REGNUM В золоторудный комбинат на месторождении Джеруй (Таласская область, Киргизия) вложено рекордное количество российских инвестиций — порядка $600 млн, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

На открытии предприятия российский президент сказал, что золотодобывающая фабрика принесёт пользу как экономике Киргизии, так и российско-киргизскому экономическому сотрудничеству и укреплению партнёрских отношений между странами.

Владимир Путин «Успешно осуществлён один из самых масштабных совместных проектов».

Он добавил, что Киргизия благодаря этому предприятию получает свыше тысячи рабочих мест, появляется перспектива выгодных заказов для других фабрик и компаний. Российские инвесторы планируют оказывать «серьёзное финансовое содействие социальному развитию Таласской области».

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