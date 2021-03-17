Киев, , 17:59 — REGNUM Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал себя «бультерьером президента», который готов действовать там, где нужна его работа.

Заявление Тищенко по этому поводу публикуют 17 марта украинские СМИ.

Депутата, в частности, спросили, верна ли информация инсайдеров о том, что он станет главой партийной ячейки «Слуга народа» в политически сложной Закарпатской области Украины.

«Вы все время отходите от сути. Я — бультерьер президента. Где будет команда, где будет нужна моя работа, там я и буду работать», — сказал на это Тищенко.

Парламентарий косвенно подтвердил назначение, отметив, что Закарпатье Украины — это регион, где минимум пять раз менялась власть, а люди при этом оставались и ценили главные человеческие правила: «любовь, добро и труд».

ИА REGNUM напоминает, что ресторатор и телеведущий Николай Тищенко прошел в Верховную раду нынешнего созыва, выиграв выборы на мажоритарном округе как кандидат от «Слуги народа». За время работы в Раде попал в ряд скандалов — в частности, именно в его ресторане в период тотального локдауна проводились закрытые политические встречи и переговоры. Также на одном из брифингов Тищенко сравнил Украину с насосом, заявив, что в стране «что ни возьмешь — так что-то не работает».