Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В петербургских школах из-за болезни отсутствуют 240 детей (0,04% от общего количества обучающихся) и 104 сотрудника (0,24% от общего количества сотрудников), рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по образованию города на Неве в среду, 17 марта.

На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 16 классов в 13 петербургских школах (0,08% от общего количества классов в городе).

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 10 736 (2,04% от общего количества обучающихся)», — отметили в комитете по образованию.

В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыто шесть групп в пяти детских садах Петербурга.

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