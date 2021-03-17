Калуга, 17 марта, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году было зарегистрировано 1260 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 169 человек погибли и 1568 получили ранения, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления ГИБДД УМВД России по региону Алексея Холопова.

40.mchs.gov.ru ДТП на автомобильной дороге Калуга — Медынь

По сравнению с 2019 годом количество ДТП в 2020 году уменьшилось на 13%, число пострадавших в них — на 15,5%. Число погибших возросло на 3,7%.

«По уровню снижения ДТП с пострадавшими людьми Калужская область занимает восьмое место в ЦФО, по числу погибших — 15-е место, по числу раненых — седьмое место», — сказал Алексей Холопов.

Глава регионального управления ГИБДД отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году число погибших от последствий ДТП применительно к Калужской области не должно превысить 110 человек, но по итогам 2020 года региону не удалось достигнуть прогнозного показателя в 143 человека.

Рост происшествий и пострадавших людей в 2020 году произошёл в Жиздринском, Козельском, Куйбышевском и Тарусском районах. Рост погибших в ДТП отмечается в Дзержинском, Малоярославецком, Мещовском, Медынском, Хвастовичском, Ферзиковском и Сухиничском районах. Основное количество происшествий в Дзержинском районе произошло на трассе Калуга — Медынь, в частности, на территории Полотняного Завода и села Льва Толстого и деревни Каравай.