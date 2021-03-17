Москва, , 17:49 — REGNUM Правительство РФ до 1 июля, даже раньше примет решение относительно льготной ипотеки, рассматриваются несколько вариантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Мы в правительстве сейчас рассматриваем вопросы, как быть дальше со льготной ипотекой. И сейчас вроде как темпы строительства неплохие, теплы строительства набрали свой ход, но где-то они высоки, а где-то совсем еще пока не раскрутилось жилищное строительство, даже на Дальнем Востоке 2% — жилищное строительство недостаточно», — констатировал Силуанов.

По его словам, Минфином рассматриваются ряд предложений.

«Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор для этой программы на социальный аспект, в первую очередь, для семей с детьми, расширение этого направления. Мы говорили об индивидуальном жилищном строительстве. Те субъекты РФ, где темпы жилищного строительства отстают от среднероссийских — продолжение в полном объеме этой программы», — рассказал Силуанов.

«В правительстве есть несколько вариантов. Мы до 1 июля, когда заканчивается эта программа, даже раньше, примем все решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении», — заверил Силуанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов оценил будущее льготной ипотеки