Киев, , 17:49 — REGNUM Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия провел онлайн-встречу с конгрессменами США, сообщила 17 марта пресс-служба политической силы.

Как информирует источник, во встрече приняли участие представители как демократической, так и республиканской партии конгресса США, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сообщению пресс-службы, стороны обсудили ряд «актуальных вопросов» — в частности, расширение военной поддержки Украины со стороны США; координацию действий с целью остановки строительства «Северного потока-2», усиление санкционной политики против России.

Сам Арахамия в комментарии прессе заявил, что таким образом в «Слуге народа» налаживают диалог и взаимодействие с конгрессом США, а также работают над усилением двухпартийной поддержки Украины.

«В частности, мы получили положительную оценку действий президента Украины по борьбе с олигархами, обсудили углубление совместной работы в направлении борьбы с коррупцией в Украине», — сказал глава фракции «СН».

ИА REGNUM напоминает, что в одном из интервью новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не будет токсична для США и лично для нового президента Джо Байдена. Посол отметила, что не видит проблем, которые не позволяют Киеву и Вашингтону «продолжить нормальные отношения на основе двухпартийной поддержки по многим направлениям».