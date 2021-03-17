Москва, , 17:47 — REGNUM Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин в телефонном разговоре 17 марта обсудили сотрудничество двух стран и взаимодействие в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Мамин также затронули график предстоящих контактов по правительственной линии. Других подробностей о содержании переговоров в пресс-релизе не приводится.

Напомним, в середине февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Как сообщали в пресс-службе Кремля, лидеры рассмотрели вопросы углубления взаимодействия в рамках ЕАЭС в контексте председательства Казахстана в этом объединении.

Кроме этого, обсуждалось сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе перспективы использования и совместного производства в Казахстане российской вакцины «Спутник V».

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