Москва, , 17:47 — REGNUM Глава Федерации водного поло России, Федерации синхронного плавания РФ, Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей до 16 мая. Об этом 17 марта сообщает РИА Новости.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Власенко предъявили обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинения не связаны с деятельностью Власенко на посту спортивных федераций.