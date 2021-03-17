Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Запасы вакцины от коронавирусной инфекции в медицинских пунктах Ленинградской области истощаются. Если новых поставок препарата «Гам-КОВИД-Вак» в ближайшее время не будет, то первого компонента хватит только до 19 марта. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала массовой вакцинации в Ленинградскую область было поставлено 60 322 компонента вакцины «Спутник V». Всего в Ленобласти, в том числе и в атомграде Сосновый Бор, привиты 57 458 человек, это 95,2% от поставки.

Среди общего числа привитых вакцинировано 2916 медицинских работников, 19 882 работника образования, 794 — социальной защиты, 690 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 31 328 человек (55% от всех привитых), — подытожили в комитете. — В предыдущие сутки привито 2818 человек, в том числе 849 человек закончили вакцинацию».

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