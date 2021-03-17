Кострома, , 21:59 — REGNUM В «Службе спасения, ГО и ЧС» Костромской области есть проблемы с обеспечением спасателей средствами индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил спасатель Денис Карев.

Служба спасения

По мнению сотрудника, большая часть средств индивидуальной защиты в службе износилась, срок годности закончился несколько лет назад. Также Карев указал, что для работы на воде спасателям выдают «худые» болотные костюмы, при аварийно-спасательных работах специалистам не хватает касок.

«По моим подсчётам около 90% запасов средств индивидуальной защиты в службе спасения должны были быть списаны ещё несколько лет назад. Срок годности касок, в которых мы работаем, истёк в 2016 году. Кроме того, все СИЗы должны выдаваться индивидуально, на каждого человека. А нам дают 4 каски на смену, в смене бывает 4−5 человек, получается два спасателя вынуждены одевать её по очереди. Сейчас говорят о весеннем паводке — наша служба не готова к нему. Костюмы для таких работ все худые, их должны были списать в 2013 году. Такой наденешь, войдёшь в воду, и через минуту полные сапоги воды будут. В большинстве случаев спецодежда, которую нам выдают, годится для повседневных работ, но не для аварийно-спасательных. У спецодежды для таких обстоятельств должны быть другие характеристики, она должна быть сертифицирована. В том, что нам дают, нельзя работать на ДТП, разливе нефти — одежда может просто сгореть. Рукавицы для работы на пожаре, которые есть, тоже не подходят — в них можно красить заборы, убирать листву, но не более того. Люди не защищены. Я из-за опасений пострадать нашёл деньги и купил себе хорошее обмундирование, но это могут позволить себе не все спасатели. На всю службу нас таких два человека», — сказал спасатель.

Информацию на условиях анонимности подтвердил ещё один источник ИА REGNUM в областной службе спасения. По его словам, спасатели действительно обращались к руководству по этой теме. Списанию на данный момент подлежит около 50% запасов средств индивидуальной защиты службы. Проблема возникла из-за недофинансирования со стороны областного бюджета. ИА REGNUM просит департамент региональной безопасности Костромской области и директора службы спасения Рамиля Сибатова считать данную публикацию официальным обращением и прокомментировать ситуацию.

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