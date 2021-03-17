Каски носим по очереди — костромской спасатель рассказал о проблемах с СИЗ
Кострома, 17 марта, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В «Службе спасения, ГО и ЧС» Костромской области есть проблемы с обеспечением спасателей средствами индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил спасатель Денис Карев.
По мнению сотрудника, большая часть средств индивидуальной защиты в службе износилась, срок годности закончился несколько лет назад. Также Карев указал, что для работы на воде спасателям выдают «худые» болотные костюмы, при аварийно-спасательных работах специалистам не хватает касок.
Информацию на условиях анонимности подтвердил ещё один источник ИА REGNUM в областной службе спасения. По его словам, спасатели действительно обращались к руководству по этой теме. Списанию на данный момент подлежит около 50% запасов средств индивидуальной защиты службы. Проблема возникла из-за недофинансирования со стороны областного бюджета. ИА REGNUM просит департамент региональной безопасности Костромской области и директора службы спасения Рамиля Сибатова считать данную публикацию официальным обращением и прокомментировать ситуацию.
Справка: «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области не входит в систему МЧС России с 2002 года и финансируется из бюджета региона. В ней работает около 110 спасателей. Сотрудники службы спасения проводят аварийно-спасательные работы на пожарах, занимаются поиском людей и работами на воде.