Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что странам стоит продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19 несмотря на опасения, что она может быть причиной возникновения тромбов. Об этом 17 марта сообщает Associated Press.

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»ВОЗ осталась при мнении, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», — написано в заявлении организации.

В нём также отмечается, что венозная тромбоэмболия является третьим самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием.

Комитет ВОЗ по оценке безопасности лекарственных средств продолжает изучать последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, и вскоре обнародует результаты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.