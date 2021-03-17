Ярославль, , 17:41 — REGNUM В Ярославле сняли еще часть коронавирусных ограничений, связанных с допуском зрителей на спортивные мероприятия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив».

Матч в «Арене-2000»

На ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги в Ярославле количество зрителей вырастет. На серии первого раунда плей-офф было разрешено заполнять дворец спорта наполовину, теперь квота выросла до 75 процентов. УКРК «Арена-2000» вмещает 9046 зрителей.

Ближайшая игра в Ярославле состоится 21 марта, это будет третий поединок полуфинала Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и московским ЦСКА. Серия стартует 17 марта в Москве.

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