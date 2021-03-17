Кемерово, , 17:39 — REGNUM Ленинский районный суд Кемерова вернул в прокуратуру уголовное дело, возбуждённо в отношении Владислава К., который обвиняется в убийстве 23-летней девушки. Дело возвращается для переквалификации, сообщает VSE42.Ru.

«Ранее обвиняемый заявил, что не хотел убивать девушку, — уточняет издание. — На переквалификации дела с ч. 1 на ч. 2 ст. 105 УК РФ (с убийства на убийство с особой жестокостью) настаивали потерпевшие».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове жестокое убийство 23-летней девушки, которое было совершено год назад, стало резонансным и в настоящее время набирает огласку.

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