Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Госдепартамент США включил Россию в список стран, в отношении которых действует запрет на экспорт и импорт оружия. Соответствующее решение опубликовано 17 марта в федеральном реестре официальных документов Соединённых Штатов.

Как следует из документа, Вашингтон прекращает торговлю с Москвой в соответствии с американским законом о контроле за экспортом оружия. В частности, запрет касается экспорта оборонных изделий и услуг оборонного назначения.

При этом, как сообщается, санкции предусматривают исключение для операций в рамках сотрудничества России и США в космической сфере, а до 1 сентября 2021 года — для сотрудничества в области коммерческих космических запусков.

Уточняется, что решение вступает в силу с четверга, 18 марта.

Напомним, ранее сегодня министерство торговли США также объявил о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за «применения Россией химического или биологического оружия против собственных граждан».

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