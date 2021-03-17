Братислава, , 17:37 — REGNUM О своих планах подать в отставку заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик, передаёт 17 марта ТА-3.

По данным телеканала, Сулик, возглавляющий либеральную партию «Свобода и солидарность», официально объявит об отставке в начале следующей недели.

Напомним, ранее «Свобода и солидарность» и либерально-консервативная партия «За людей», входящие в правительственную коалицию, потребовали отставки премьер-министра Словакии Игора Матовича из-за его сотрудничества с Россией по вакцине «Спутник V».

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