Стокгольм, , 17:42 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 56. Данная информация была опубликована 17 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 228 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 732 070 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6 781 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 861 525 человек, вторую — 361 897 человек.

По состоянию на 17 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 264 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 5 601 пациент.