Стокгольм, , 00:13 — REGNUM Чтобы упростить поездки в пределах ЕС в условиях пандемии коронавируса, Европейская комиссия хочет ввести «зеленый сертификат» — цифровой вариант свидетельства о вакцинации, в повседневной речи также называемый ковид-паспортом. Цель состоит в том, чтобы те, у кого есть такой сертификат, могли путешествовать между странами без требования предъявления отрицательного результата теста ПЦР на наличие коронавируса или принудительного пребывания в карантине. Министр по цифровизации Швеции Андерс Игеман заявил в эфире SVT, что подобный сертификат его ведомство внедрит к началу лета текущего года.

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Так называемый зеленый сертификат должен содержать три вида информации, сообщает новостное агентство TT. В нем должно быть прописано, вакцинирован ли человек, а также проходил ли он тестирование и был ли ранее заражен COVID-19. Сертификат должен выдаваться не только в цифровом виде, но и на бумаге.

«В принципе, я считаю, что это хорошо, что ЕС разрабатывает свой стандарт. Нет смысла предъявлять справку о вакцинации, если она не признается другой стороной. Это означает, что те, кто вакцинированы в Швеции и получат свидетельство о вакцинации, смогут поехать в большее количество стран, если бы этого свидетельства не было», — заявил министр Игеман.

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