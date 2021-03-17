Москва, , 17:33 — REGNUM В Госдуме заявление президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине назвали агонией.

«Сегодняшнее заявление Байдена — верх (точнее, низ) политического хамства и маргинальности. Даже в самые острые периоды «холодной войны» никто из западных лидеров не позволял себе опускаться до уровня бранной риторики», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в ТГ-канале.

Переход на личности — всегда свидетельство не силы, а бессилия, указал парламентарий.

«Не хочется опускаться до уровня этой «дискуссии», но ощущение такое, будто Байден — сошёл с ума. Это — агония», — заключил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

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