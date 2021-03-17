Гавана, , 17:32 — REGNUM Единственным ограничением для российского рынка в рамках его расширения на Кубу является количество рейсов. Об этом рассказал советник по туризму посольства острова в России Хуан Карлос Эскалона, пишет Prensa Latina.

«Эти рейсы выполняются с загруженностью от 92% до 98%, что означает, что четыре еженедельных рейса из России на Кайо-Коко заполнены», — подчеркнул дипломат.

В настоящее время на Кубу летают российские авиакомпании Nordwind, Royal Fligth и Aigle Azur, в сотрудничестве с туроператорами страны — Pegas Touristic, Coral Travel и Anex Tour.

Эскалона подчеркнул, что 30 тысяч жителей РФ прибыли в Хардинес-дель-Рей, в центральной провинции Сьего-де-Авила, с начала ноября 2020 года, когда поездки из России были возобновлены после закрытия кубинских аэропортов на несколько месяцев из-за COVID-19.

«Эта цифра является очень хорошим и важным показателем в текущих условиях», — сказал он, имея в виду серьезные последствия для туристического сектора во всем мире из-за пандемии коронавируса SARS Cov-2.

Он пояснил, что, учитывая рост российского туризма на острове, кубинские власти в настоящее время ведут переговоры с россиянами о возможности того, что их авиакомпании смогут летать по другим направлениям Кубы.

Он уточнил, что это одна из основных целей нынешнего присутствия делегации из Гаваны во главе с министром туризма Хуаном Карлосом Гарсиа на Московской международной туристической выставке (MITT-2021), где есть стенд Кубы.