Боровской, , 17:31 — REGNUM Тюменская база отдыха выплатит 400 тыс. рублей травмированной на горке девочке. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

В январе 2019 года на базе отдыха «Боровое» 10-летняя девочка и взрослый мужчина одновременно катились с горки и столкнулись. Ребёнок сильно пострадал. Как выяснилось, при организации горки были нарушены технические регламенты.

В апреле 2019 года ООО «Место отдыха «НАТА» было оштрафовано на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов, а 11 октября того же года генеральный директор ООО приговорён к трём годам условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Тюменский районный суд в марте 2020 года рассмотрел иск о возмещении морального вреда и взыскал с ООО в пользу девочки 400 тыс. рублей.