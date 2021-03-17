Киев, , 17:37 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 17 марта, обнародовали законопроект о денонсации так называемых «харьковских соглашений» с Россией, заключенных в 2010 году на тот момент президентом Виктором Януковичем и ратифицированных парламентом того созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что соглашения предусматривали скидку для Украины на российский газ в обмен на продолжение пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

Авторы законопроекта, члены фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук, констатируют, что на практике никаких скидок на газ Россией предоставлено не было, а военнослужащие Черноморского флота РФ «во взаимодействии с другими российскими подразделениями совершили военную оккупацию и последующую аннексию Крыма, что привело к тяжелым последствиям».

В случае принятия решения о денонсации, отмечают депутаты, правительство Украины и МИД страны должны уведомить Российскую Федерацию о денонсации соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Когда может состояться голосование по этому вопросу — в настоящий момент непонятно.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мартаСовет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ изучить обстоятельства голосования в 2010 году депутатов Верховной рады за т.н. «Харьковские соглашения» с Россией, когда Украина получала скидку на российский газ в обмен на продолжение базирования ЧФ РФ в Крыму.

12 марта стало известно, что Служба безопасности Украинывозбудила уголовное дело по факту государственной измены из-за этих документов.

16 марта стало известно, что следователи спецслужбы провели обыски во властных структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации документов.