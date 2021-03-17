Варшава, , 17:28 — REGNUM Варшава полностью поддерживает инициативу Европейской комиссии ввести сертификаты для жителей стран ЕС, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 17 марта сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в ходе интервью Polskie Radio.

«Введение документов, в которых будет указана информация о вакцинации человека, результаты всех его тестирований и возможных заражений коронавирусной инфекцией, существенно облегчило бы поездки граждан стран ЕС внутри союза. Всё было бы записано в одном месте, и на основании этих документов работал бы пропускной режим», — заявил Андрусевич.

В то же время Еврокомиссия предложила выдавать эти сертификаты вакцинированным только одобренными в ЕС препаратами. При этом, Словакия и Венгрия уже закупили российскую вакцину «Спутник V», которая пока не получила соответствующее одобрение ЕС. На этом фоне в Брюсселе существуют разногласия по поводу выдачи данных документов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от COVID-19.

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