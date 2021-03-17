Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Дон Гранато будет назначен и.о. главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» после отставки Ральфа Крюгера. Об этом 17 марта сообщает Buffalo News.

Помощниками Гранато будут Мэтт Эллис и Дэн Джирарди, которые работали тренерами в системе «Баффало». О назначении Гранато в ближайшее время объявит генеральный менеджер Кевин Адамс.

Крюгер возглавлял «Баффало» с мая 2019 г. Гранато был одним из ассистентов Крюгера в клубе.

Кстати, «Баффало» будет обязан выплатить Крюгеру неустойку в размере 3,75 млн долларов за разрыв контракта.