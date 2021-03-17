Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM Законодательному собранию Свердловской области передадут ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума за возврат прямых выборов мэров. Передачу осуществит избирательная комиссия региона, сообщили в пресс-службе избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Заявку подала общественница из движения «Тагил за перемены». Ранее избирком не согласовывал аналогичные заявки по теме прямых выборов мэров, ссылаясь на найденные в ходатайствах нарушения.

В ближайшее время ходатайство отправят в Заксобрание.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее в Законодательном собрании региона отклонили законопроект о возвращении прямых выборов мэров.

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