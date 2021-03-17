Москва, , 17:26 — REGNUM Минпромторг РФ устранил основную часть замечаний, которые направила в ведомство Счётная палата, а в отношении допустивших нарушения лиц проводится проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По результатам контрольных мероприятий Счетной палаты РФ в 2020 году министерством формируются планы мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков, проводятся проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, а также профилактика недопустимости повторных нарушений. Основная часть отмеченных замечаний устранена в ходе проведения контрольных мероприятий, информация направлена в Счетную палату РФ для снятия с контроля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что ковидные ограничения оказали значительное влияние на работу отдельных предприятий и отраслей промышленности, и решение о варианте с переносом сроков реализации инвестиционных проектов и государственных контрактов принято правительством РФ в качестве мер поддержки в условиях пандемии.

В министерстве заявили о проведении системной работы по предотвращению неэффективного использования бюджетных средств с применением риск-ориентированного подхода. Помимо этого, создана спецкомиссия, которая рассматривает процедуры исполнений государственных контрактов, договоров и соглашений.