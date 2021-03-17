Москва, , 17:26 — REGNUM С 17 марта в Москве начинается фестиваль ирландской культуры Irish Week, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль проходит в России ежегодно уже почти десять лет и является самым большим событием по данной тематике. Дата начала программы приурочена к главному национальному ирландскому празднику, получившему мировое признание — Дню святого Патрика.

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В 2021 году состоятся 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика», также в планах проведение спектаклей по ирландской драматургии в московских театрах, фестиваль ирландских танцев «St Patrick’s DANCE PARADE». Кроме того, в Центральном доме журналиста пройдут мероприятия для детей.

Завершится фестиваль 28 марта.