Москва, , 17:26 — REGNUM Возможное введение США и Великобританией санкций на суверенный долг РФ неприятно, но Минфин найдет решение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Это неприятно, но решение будет в любом случае найдено… Нам будет жалко, если иностранцы не будут покупать наш долг в связи с санкциями, мы видим интерес», — сказал Силуанов.

«Мы найдем решение, как действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать текущие расходы», — добавил министр.

В целом, он отметил, доходы бюджета лучше, чем ожидалось.

«Мы в этом году уменьшим наше участие на финансовом рынке, сократим объем заимствований и тем самым снизим риски удорожания нашего долга и снизим риски ухода иностранцев из наших долгов», — уточнил Силуанов.

О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести дополнительные санкции, направленные против суверенного долга и бизнесменов, в отношении России, сообщало агентство Bloomberg.