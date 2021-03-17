Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Министерство торговли США введет новые санкции в отношении России 18 марта. Решение принято «из-за использования Россией химического оружия», сообщили 17 марта в пресс-службе ведомства.

«Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года в связи с тем, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие против собственных граждан, чем нарушило международное право», — говорится в заявлении.

Отныне США будут руководствоваться «презумпцией отказа» при рассмотрении заявок на лицензию на экспорт в Россию предметов.

Отметим, что до 1 сентября исключением из экспортных ограничений будет необходимая для космических запусков продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которых ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.