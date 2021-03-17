Брюссель, , 17:22 — REGNUM Политическая стабильность должна быть установлена в Грузии, власти республики должны реализовать программу реформ, сообщил 17 марта журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Заявление он сделал по итогам встречи в Брюсселе с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили. Генсек альянса выразил обеспокоенность «ситуацией в Грузии» и призвал власти страны соблюдать «демократические стандарты», а политические трудности преодолевать «путём диалога».

Столтенберг «Мы хотели бы увидеть урегулирование этих сложностей, и чтобы затем найти выход для того, чтобы Грузия могла продолжить реализацию реформ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция Грузии обвиняет власти в том, что арест лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелии был осуществлён незаконно и по политическим мотивам.

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