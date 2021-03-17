Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Нехватка первого компонента вакцины от коронавируса приостановила работу трех прививочных пунктов, развернутых в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга — «Сити молл», «Европолис» и «Жемчужная плаза».

Вакцинация в торговом центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Пока в город не поступит новая партия вакцины, привиться там смогут лишь те, кто уже получил первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак», уточнили 17 марта ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Напомним, первые пять прививочных пунктов в торговых центрах города открылись 24 февраля. Однако уже с 16 марта часть из них полностью прекратила принимать новых пациентов. Например, в Центре вакцинации от COVID-19, расположенном в ТРК «Европолис», производится вакцинация населения только вторым компонентом вакцины «Спутник V».

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«Вакцинация граждан первым компонентом приостановлена в связи с ожиданием поставок вакцины и будет возобновлена сразу после ее получения, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ГК «Экобезопасность», которая открыла данный пункт в ТЦ.

При этом в комздраве отметили, что в приостановивших вакцинацию первым компонентом пунктах в торговых центрах можно привиться вторым компонентом. Тем кто хочет первично привиться от коронавируса, придется записываться в очередь по номеру 122 в одну из поликлиник.

«Сегодня пройти вакцинацию без записи можно в 4 торговых центрах: «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению города. — В районных поликлиниках всем звонят и предупреждают. Перезаписаться в другой пункт можно по номеру 122».

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Напомним, еще 15 марта сообщалось, что в Петербурге остатков первого компонента вакцины от коронавируса «Cпутник V» при нынешних темпах вакцинации хватит не более чем на семь дней, если не будет новых поставок. И это при том, что за вторую неделю марта в Петербурге темпы первичной вакцинации от коронавируса сократились на 34,5% по сравнению с первой неделей. Если же сравнивать с февральскими показателями, то мартовское падение составляет более 50%.

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